Volley Serie A1 Femminile 2023 2024 | le semifinali dei play-off su Rai Sport | Sky Sport e VBTV

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sulla piattaforma streaming, sui canali Sky(e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai(con Rai) torna lo spettacolo delcon laA1con le-off. Su Skyè prevista una partita a giornata con la telecronaca di Roberto Prini, affiancato nel commento … L'articolo proviene dain TV.

Per la GesanCom Marsala Volley imperativo vincere in casa contro Crotone - Match casalingo, sabato 13 aprile. Nella sfida dell’andata le ragazze di Coach Ciccio Campisi si imposero per 0-3 grazie a parziali mai in ...marsalalive

Una stagione racchiusa in una partita: grande attesa per la Pallavolo Casciavola - Serie C. Quella in programma sabato 13 aprile alle 21 al Pala Pediatrica e che vedrà la PediaTuss Casciavola di fronte al Volley Livorno è la partita che vale una stagione. Le due squadre sono ...pisatoday

B/2 femminile: nuovo scontro salvezza per la Pallavolo Grosseto ospite del Volley Friends Roma - Grosseto Cambia ancora il calendario della Serie B femminile, che vede il Grosseto Volley School impegnato a ritagliarsi il primo posto nella griglia play off. Le ragazze allenate dal tecnico Luigi ...grossetosport