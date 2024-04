La Nato ha bisogno di uomini Ecco perché guarda a Nord-Est

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) Che l’inferiorità numerica sia stata una costante nella storia dell’Alleanza Atlantica, non è certo una novità. Durante la guerra fredda, la superiorità del Patto di Varsavia in fatto di, ma anche di carri armati, sottomarini, aerei da combattimento era un assioma intorno alla quale i vertici militari dellaavevano pianificato le strategie di difesa del continente europeo, qualora un’escalation con Mosca avesse portato al verificarsi di un conflitto nel Vecchio continente. Ad anni di distanza, con il riaccendersi delle tensioni tra Mosca e l’Alleanza Atlantica, il problema di fondo rimane lo stesso. Il colpo di mano che il Cremlino ha organizzato in Crimea, oramai dieci anni fa, ha preso totalmente di sprovvista Washington e i suoi alleati, che avevano progressivamente smontato il build-up militare dei decenni precedenti sulla base della ...