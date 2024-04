Masters 1000 Montecarlo | Sonego ci prova | ma Humbert la spunta al terzo set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si ferma la corsa di Lorenzoneldi. Il torinese perde in rimonta controalset negli ottavi di finale del torneo del Principato. 5-7 6-3 6-1 il punteggio a favore del francese, che ha tirato su una partita che sembrava persa. Qualche rammarico per, che nel secondo set ha avuto tre palle per salire sopra di un break (7-5 3-2 e 0-40 su servizio di). Da quelle occasioni mancate, l’azzurro è calato e il francese ha alzato nettamente il livello lasciano due soli game anell’ultimo set e mezzo. Resta comunque positivo il torneo del torinese, che rientrerà da lunedì in top 50 (live ranking 47°).accede ai quarti di finale, dove affronterà il ...