Brambati | «Conte via dall’Inter? La causa è Marotta!»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Massimofa il punto sul possibile futuro di Antonioe di un suo ipotetico ritorno alla Juventus. A TMW Radio, inoltre, sottolinea come il tecnico salentino abbia lasciato l’Inter adi Giuseppe. FALSA ETICHETTA – Antonio, fermo dopo la fine della sua esperienza poco esaltante al Tottenham, potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione. Massimoha fatto il punto su quella che, secondo lui, è una falsa etichetta affibiata al tecnico salentino: «Mi dispiace che gli abbiano attaccato un’etichetta fasulla sul fatto che ha bisogno di grandi giocatori e bisogna spendere un sacco di soldi. All’Inter ha chiesto soltanto Romelu Lukaku, che è arrivato a oltre 60 milioni ed è stato rivenduto a 100».e l’addio all’Inter, per ...

