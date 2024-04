(Di lunedì 8 aprile 2024) Il cantante, ospite coia Domenica In, ha spiegato che fu la sua situazione sentimentale a costringerlo a lasciare la band nel 1973. Il suo racconto ha però scatenato la piccata reazione di Roby Facchinetti

Si apre con un ampio spazio dedicato ai Pooh la puntata del 7 aprile di Domenica In condotta da Mara Venier. Il gruppo ha parlato della "crisi" e dell'addio alla band di Riccardo Fogli . Il quale ha ... (liberoquotidiano)

Ospiti della puntata di Domenica In del 7 aprile, i Pooh hanno raccontato la loro storia. Riccardo Fogli si è soffermato sul momento in cui ha lasciato la band, dopo essersi innamorato di Patty ... (fanpage)

Nel salotto di Mara Venier i Pooh hanno ripercorso la loro storia soffermandosi sul momento in cui Riccardo Fogli lasciò la band per amore di Patty Pravo. E sua moglie lo cacciò di casa (vanityfair)

Riccardo Fogli sull'addio ai Pooh: «Amavo Patty Pravo, mia moglie mi aveva cacciato di casa» - Il cantante, ospite coi Pooh a Domenica In, ha spiegato che fu la sua situazione sentimentale a costringerlo a lasciare la band nel 1973. Il suo racconto ha però scatenato la piccata reazione di Roby ...vanityfair

Under 15: Parma-Sassuolo 1-1 - (da StadioTardini.it) – 11^ Giornata del Girone di Ritorno del Campionato Nazionale Serie A & B Under 15, domenica 7 aprile 2024, sul campo in - ParmaPress24 ...parmapress24

Riccardo Fogli racconta l'addio ai Pooh: «Stavo con Patty Pravo, Viola Valentino mi cacciò di casa». La risposta di Mara Venier - I Pooh sono stati i primi ospiti del pomeriggio di Domenica In e a Mara Venier hanno raccontato la storia della loro carriera, il grande successo e i brani che li hanno fatti entrare di ...leggo