Premierato | via libera all’articolo 3 C’è il limite dei due mandati per il premier eletto | non c’è più la soglia del 55%

(Di martedì 2 aprile 2024) Approvata l’elezione diretta del. Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il viaal cuore della riforma sul, con il voto dell’emendamento del governo3 del disegno di legge. Si tratta della modifica92 che inserisce in Costituzione il principio dell’elezione diretta fissando anche ildei due. Cambia l’articolo 92 della Costituzione L’articolo 92 della Costituzione sarà sostituito dal seguente: il governo è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio èa suffragio universale e diretto per cinque anni. L’emendamento che ha avuto il via ...

La riforma Costituzionale del Premierato , che prevede l’elezione diretta del premier, ha ottenuto il suo primo via libera in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Oggi era infatti previsto il ... (ildifforme)

Premierato, dopo il sì in Commissione le opposizioni annunciano battaglia: dal Pd a +Europa passando per Avs, tutti per il ‘No’ - La riforma del Premierato ha fatto, oggi ... vicepresidente del gruppo Alessandra Maiorino che giudica la riforma “pasticciata e strabica“ per via della netta distanza tra le intenzioni proclamate dal ...tag24

Ballottaggio o doppio turno, il centrodestra ci pensa sul serio dopo il primo ok al Premierato - E se non si raggiunge quella soglia resta solo il ballottaggio". Intanto nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della riforma sul Premierato, con il ...huffingtonpost

Premierato, ok al limite dei 2 mandati: via il premio di maggioranza - La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l’emendamento del governo all’articolo 3 del testo costituzionale sul ...iltempo