Effetti collaterali devastanti | ore d' ansia per Kate Middleton | ecco cosa la minaccia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) La notizia del cancro che ha colpito la principessaha sconvolto il mondo. La duchessa del Galles, nel video diffuso dai canali ufficiali della Corona, ha annunciato che nei prossimi mesi si sottoporrà a una chemio preventiva dopo una prima asportazione del cancro all'addome. Una terapia la cui durata è ancora sconosciuta e che dipende da tanti fattori: "Non si può rispondere senza sapere di quale tipo di cancro parliamo, in quale fase si trova. In media qualche mese. Ad esempio per il tumore del colon, negli ultimi si è passati (in alcune situazioni) da sei a tre mesi, mentre se si deve affrontare un tumore dell'ovaio questo tipo di chemio dura diversi cicli, mediamente cinque mesi. Oggi servono molte informazioni per prescrivere la terapia più adeguata al singolo caso: si valuta l'organo colpito, il suo stadio di avanzamento, la ...