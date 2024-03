Madre chiede aiuto su Internet dopo aver trovato mucchi misteriosi di “pezzi marroni” nella camera della figlia

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 5 marzo 2024) Che ci crediate o no,può essere usato a fin di bene. Prendiamo ad esempio Kelli Tarin. Dovendo affrontare un potenziale problema di parassiti, si è rivolta a Facebook perre. Ladi tre figli ha ricevuto migliaia di commenti, da quelli che volevano aiutare a quelli che volevano solo essere aggiornati sulla sua situazione. Alla fine hala sua risposta, ma non prima di essersi fatta una bella risata. Continuate a leggere per scoprire cosa fosse quelo misterioso. Nell’agosto del 2023, Tarin si rivolse al gruppo Facebook Homemaking Tips perreagli altri membri. Lei e la sua famiglia si erano da poco trasferiti in una casa in affitto nel Texas occidentale e si erano imbattuti in qualcosa ...