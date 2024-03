(Di martedì 5 marzo 2024) Milano, 05/03/2024 - Essere in salute è diventata una priorità sempre più importante per gli, che si dedicano alla cura del corpo e del proprio aspetto fisico. Recenti studi mostrano quanto sia cresciuta ladeglidestinata al. Cura dell’aspetto fisico Glinon sono mai stati una popolazione che si è

Nicole Garcia: «In Tout va bien sono una guru del pensiero positivo»: Nicole Garcia - 77 anni, attrice e regista che sta dalla parte del mito – nella serie tv "Tout va bien" (su Disney +), scrive manuali di autoaiuto che vendono come panini e le garantiscono uno stuolo ...iodonna

Italiani e benessere: cresce la spesa pro capite, settore in espansione: Milano, 05/03/2024 - Essere in salute è diventata una priorità sempre più importante per gli Italiani, che si dedicano alla cura del corpo e del proprio aspetto fisico. Recenti studi mostrano quanto s ...adnkronos

Luana Romeo, Rinascita Salutare: il Bestseller su come raggiungere il proprio peso forma ideale: Per tutti coloro che desiderano stare bene, raggiungere la forma fisica desiderata e il benessere personale ... stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno ...adnkronos