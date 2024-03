“Storie di Donne-Raccontati e sarai accolta” | a Fiumicino l’evento per l’8 marzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 4 marzo 2024), 42024 – L’8, in occasione della “Giornata internazionale della donna”, si svolgerà la III Edizione di “di”, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, in via Portuense 2415., Patrocinato dal Comune died organizzato dall’Associazione “Tutte per una”, vedrà la partecipazione del Sindaco, Mario Baccini e dell’On. Ester Mieli, Responsabile Dipartimento Nazionale delle Pari Opportunità. “” il tema dell’incontro al quale parteciperanno ancheche, con la loro testimonianza diretta, condivideranno l’esperienza di chi ha subito violenze o ingiustizie sociali. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...