Inter | nel mirino due portieri La dirigenza studia le mosse – TS

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’guarda al futuro con estrema attenzione. I nerazzurri hanno Handanovic come osservatore speciale per i numeri uno, spiega Tuttosport, che ha messo neldue nomi. FUTURO – In casasi guarda anche al futuro. L’, da tempo, sta cercando un portiere: lo si capisce dagli spostamenti di Samir Handanovic, ex portiere nerazzurro, e oggi uno degli 007 con delega ai numeri uno. Lo sloveno era presente all’U–Power Stadium di Monza per osservare da vicino Michele Di Gregorio. A metà febbraio invece, l’ex capitano era stato in Belgio per visionare Tobe Leysen, portiere del Leuven. Due profili opposti, con il brianzolo che compirà a luglio 27 anni a differenza di Leysen che il prossimo sabato ne compirà 22. Differenti anche i costi dell’operazione, con il Monza che valuta Di Gregorio circa 20 milioni di ...