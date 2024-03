Amici 23 | daytime 4 marzo | nuova sfida per gli Allievi Entra in gioco il pubblico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 4 marzo 2024)23, il riassunto deldopo la penultima puntata domenicale: glirimasti insino per una maglia al Serale Dopo l’emozionante puntata andata in onda ieri pomeriggio,23 è tornato in onda con la striscia quotidiana del. Glirimasti ine ancora a caccia di una maglia per il Serale, si sonoti in una gara al televoto, che i telespettatori da casa giudicheranno direttamente. Sarah, Kia, Nahaze, Ayle, Lil Jolie e Giovanni si sono esibiti al centro dello studio tra performance di canto e ballo, nelle quali hanno messo in mostra le loro abilità, tentando di far breccia nel cuore dei telespettatori. Tutti glisi sono esibiti tranne Kumo, ...