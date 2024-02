Volley superlega Sir | il ’cacciatore di trofei’ Colaci prolunga un altro anno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) PERUGIA – Da quando è arrivato a Perugia la squadra ha cominciato a vincere i trofei, oggi la Sir Susa Vim Perugia lo consacra tra gli atleti top di sempre. Resta ancora unil veterano della squadra bianconera, l’atleta più anziano e anche il più longevo con la maglia perugina. La prossima sarà l’ottava stagione del trentanovenne libero pugliese Massimo, che dunque eguaglia l’indimenticato Atanasijevic, dal 2017 difende la seconda linea umbra: "Sono felice di proseguire con questa società, con questo ambiente e con questi tifosi. Cerco di godermi il momento, l’ho sempre fatto ed a maggior ragione adesso. Mi ritengo molto fortunato a fare quello che faccio ed a farlo in una società importante. Essere l’unico giocatore ad aver vinto tutti i trofei di questo club è motivo di grande orgoglio anche se naturalmente auguro a Perugia di continuare ...

