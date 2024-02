Su Amazon Prime Video arriva la pubblicità | per evitarla bisogna pagare un supplemento di 1 | 99 euro al mese

(Di giovedì 29 febbraio 2024)lasu. A darne notizia è la stessache via mail annuncia ai propri clienti che anche in Italia, a partire dal prossimo 9 aprile, i film e le serie tv del canale streaming includeranno “un numero limitato di annunci pubblicitari”. Evitarli sarà possibile, ma pagando undi 1,99al. “Questa novità – spieganella mail – ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in. Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di ...

