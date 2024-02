Milan | avanti di rigore con il Braga I rossoneri passano ai quarti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una prova di orgoglio, cuore e carattere ha permesso al Diavolo di strappare il pass per idi finale di Youth League dove incontrerà il Real Madrid (1-0 al Lipsia): il 6-4 ai calci diconquistato ieri al Puma House of Football contro un mai domoè l’emblema dello spirito dell’Under 19, un gruppo giovane ma determinato fino alla fine, anche quando, a un minuto dal triplice fischio, i portoghesi sono riusciti a trovare il gol del 2-2 che ha portato il match a decidersi dagli undici metri. Una vittoria di squadra, certo, ma a brillare sopra tutti sono state le stelle di Raveyre, non solo per i due rigori parati alla fine ma per almeno tre interventi miracolosi, e di capitan Zeroli che, rientrato da un infortunio, ha retto oltre 90 minuti con una prestazione di qualità condita da un gol e dal penalty decisivo per ...

