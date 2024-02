Marchetti | «L’Inter sa solo vincere | funziona come un orologio!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha schiantato pure l’Atalanta per 4-0, conquistando la sua undicesima vittoria consecutiva. Lucacommenta così. STRAORDINARIA ? Nel suo editoriale su Tmw, Lucaritorna sul match di ieri sera: «sa. Altra vittoria in questo 2024: gli uomini di Inzaghi (che peraltro cambiano) non conoscono che un risultato: la vittoria. Peraltro arrivata per la quarta volta consecutiva segnando 4 gol. Un’altra dimostrazione di forza straordinaria in una partita che era iniziata con un’Atalanta gagliarda che aveva impensierito i capoclassifica e che era anche passata in vantaggio: gol di De Ketelaere annullato per un precedente tocco di mano, intervento da VAR. Ma da quel momento in poi c’è stata di fatto...