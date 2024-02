Disastro Atalanta | errori difensivi | zero attacco e la mente distratta dallo spareggio contro il Bologna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Brutta sera per una brutta. Brutta per il risultato pesante, per un secondo tempo giocato quasi da provinciale, senza mai cercare la porta, senza mai attaccare. Come non accade mai per la Dea. Come non accadeva dal primo lunedì di dicembre, quando i nerazzurri persero 3-0 sul campo del Torino. Va fatta una premessa: domenica al Gewiss Stadium arriva ilper un veroper il quarto posto. Logico che la testa, dal 3-0 in poi, sia stata rivolta solo al prossimo impegno. Gasperini a oltre mezz’ora dalla fine, sotto di tre gol, ha effettuato un cambio quadruplo inserendo tre riserve finora quasi mai utilizzate: Adopo, Bakker e Hien. Il segnale della resa anticipata,la bandiera bianca sventolata sul prato del Meazza. Fuori alcuni titolari per risparmiarli per domenica. Lo stesso capitano De Roon è rimasto fuori, ...