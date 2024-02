Varesina | sogno coppa C’è Follonica in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Seconda in campionato, in lotta per la finale inItalia. Lacontinua a sognare e a vivere una duplice favola. I rossoblù di Marco Spilli potrebbero incoronare una stagione dorata in cui, alla possibile storica promozione in Lega Pro, si potrebbe affiancare il trionfo nellaNazionale. In quest’ultimo caso, l’ostacolo da superare è ilGavorrano che sarà avversario di Orellana e compagni oggi, alle 20.30 al comunale di Venegono Superiore nella sfida d’andata. Il retour match in terra toscana si disputerà invece il prossimo 13 marzo. Vicecapolista in campionato con 54 punti a una sola lunghezza dai veneti del Caldiero, laaffronterà una squadra in piena salute. I grossetani, infatti, sono secondi nel girone E con 44 punti insieme con il Livorno e a quattro ...