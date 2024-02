Mercati asiatici In vetrina prodotti made in Fermo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Oggi verrà inaugurata l’edizione primaverile de La Moda Italiana @ Almaty, principale evento commerciale b2b dedicato alla moda italiana per il mercato del Kazakistan e dell’Asia Centrale. La rassegna rimarrà aperta fino al 1 marzo nella prestigiosa sede espositiva del Dom Priemov. Numerosi sono i calzaturieri del distretto del fermano che prenderanno parte alla rassegna. "Siamo fiduciosi delle fiere che si svolgeranno nell’est Europa a cominciare da quella in Kazakistan – ci ha detto Patrizia Iachini del calzaturificio La Repo di Porto Sant’Elpidio – anche alla luce dei risultati che abbiamo avuto durante il Micam. I compratori provenienti dell’est Europa hanno dimostrato la volontà di comprare il nostro prodotto e ora confindiamo di raccogliere altri importanti ordini anche ad Almaty". Marino Fabiani ha aggiunto: "Registriamo un interesse particolarmente importante per la calzature ...