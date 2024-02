Lucchese | una Pantera e 500 tifosi Gorgone | Testa | gambe e cuore

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Provare con forza a staccare il "pass" per la finale di Coppa Italia per fare un regalo al presidente Bulgarella e dare una soddisfazione soprattutto a quei quasi 500che, nonostante il giorno feriale, l’orario (le 19) e la distanza, saranno, oggi, nella curva dell’"Euganeo" a tifare per la. E’ ovvio che servirà una prestazione d’orgoglio e tatticamente intelligente da parte della squadra, sapendo che c’è un gol di vantaggio da difendere a denti stretti e che, davanti, c’è un Padova con un organico indubbiamente più forte e completo, deciso a ribaltare il risultato del "Porta Elisa". Alla vigilia del match contro i biancoscudati degli "ex" Bortolussi e Favale, l’allenatore rossoneroha fatto il punto della situazione, alla luce delle assenze di Gucher e di Yeboah per squalifica e sulle condizioni di Disanto, ...

