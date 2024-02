Incidente in A1 | ferite tre persone

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 27 febbraio 2024) Questa mattina si è verificato unin A1 al chilometro 357 in direzione Sud, richiedendo un immediato intervento da parte della Asl Tse. L’emergenza ha portato al coinvolgimento di tre, tutte trasportate d’urgenza in codice 2 al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato. Grazie alla pronta risposta delle autorità sanitarie, l’Asl Tse è intervenuta tempestivamente per prestare soccorso ai feriti, coordinando gli sforzi con le squadre di pronto intervento della Misericordia Valdambra, della Croce Rossa Italiana di Arezzo e dell’Automedica di Montevarchi. Al momento, le circostanze esatte dell’non sono ancora chiare, ma le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini necessarie per stabilire le cause dell’e determinare eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Arezzo News - ...