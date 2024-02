Guerra in Ucraina | Cremlino | conflitto inevitabile se Nato manda truppe a Kiev

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che unmilitare diretto tra lae la Russia sarebbe «» se soldati di Paesi occidentali dovessero essere inviati in. Lo riporta la Tass. «In questo caso, non dobbiamo parlare di probabilità, ma di inevitabilità, ed è così che la valutiamo», ha detto Peskov secondo l’agenzia di stampa ufficiale russa rispondendo...

La Nato finirà per schierare le proprie truppe al fianco di Kiev nella Guerra scatenata oltre due anni fa da Vladimir Putin in Ucraina ? Per il presidente e il ... (tpi)

Mosca contro la mossa della Nato: "Con truppe in Ucraina Guerra inevitabile": Un momento per dare una “scossa” agli alleati dell’Ucraina, secondo il presidente Emmanuel Macron ... “Non si può escludere niente in una Guerra in corso nel cuore dell'Europa”. Secondo Macron, è ...ilgiornale

Ucraina: Casa Bianca contraria a inviare truppe. Il Cremlino: “Non è nell’interesse dell’Occidente”: Gli analisti del progetto indipendente ucraino DeepState riferiscono che le forze russe ... intelligence ucraine si stavano preparando a compiere utilizzando un agente di Guerra chimica. Lo riporta la ...firenzepost

Russia, dissidente Oleg Orlov condannato a 2 anni e mezzo di carcere: Il dissidente russo, 70 anni, aveva "screditato" le forze armate russe esprimendosi contro la Guerra in Ucraina. "Il tribunale ha stabilito la colpevolezza di Orlov e ordina una condanna a due anni e ...tg24.sky