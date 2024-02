Dune 2 | Villeneuve rivela la scena più difficile da girare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 27 febbraio 2024): Parte Due è ormai alle porte; la seconda parte del kolossal tratto dal romanzo di Frank Herbert sbarcherà nei cinema di tutto il mondo il 1° marzo 2024 (in Italia il 28 febbraio) e l’attesa monta inesorabile; fra anteprime stampa e interviste, il cast del film titilla continuamente i fan su cosa sia possibile aspettarsi da questo capitolo due. E certamente Denisnon è da meno; in un’intervista esclusiva al canale Youtube Cinefix, il regista franco – canadese ha infatti svelato quale sia la suapreferita del film, e la risposta stupisce; si tratta, infatti, di una sequenza creata ad hoc per il film, in cui Paul Atreides, durante il suo periodo di apprendistato tra i Fremen, cavalca per la prima volta uno dei giganteschi vermi della sabbia; un rito di passaggio che però, nel libro è solo ...