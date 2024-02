Trump e Haley in sofferenza di fondi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 0.22 Mentreè in corsa contro il tempo per reperire mezzo miliardo di dollari, per coprire la sentenza da 454mln per lo scandalo degli asset gonfiati della sua società e per pagare gli 83,3 mln alla scrittrice E. Jean Carroll per diffamazione, l'altra candidata repubblicana Nikkiperde il sostegno della rete dei fratelli Koch,l'American For Prosperity Action. "Riteniamo che nessun gruppo possa fare una differenza sostanziale per spianarle la strada per la vittoria",ha detto l'A.D. dell'AFPA, Emily Seidel