Osimhen non basta | il Napoli a Cagliari fa 1-1

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (askanews) – Pareggio beffa del(1-1).la mette in rete al 66?. Poi ilha due opportunità per chiuderla e Luvumbo la punisce al 96?. Buon ritmo nei primi 45 minuti, dove è stata la squadra di Ranieri a rendersi più pericolosa. Chance iniziali per Jankto e Lapadula, ci prova anche Raspadori. Annullata dal Var l’autorete di Rrhmani per il fuorigioco di Lapadula. Prima dell’intervallo Luvumbo spreca il vantaggio di testa. Al 66? Pesantissimo vantaggio segnato ancora da, che sblocca un digiuno del gol in trasferta delche durava da tre mesi. Raspadori beffa Augello e scappa sulla destra: cross perfetto per la testa del compagno, che batte Scuffet da pochi passi. Al 90? Politano spreca il 2-0. Contropiede a colpo sicuro del ...

