LIVE – Lecce-Inter 0-2 | GOOOOOL! Raddoppia Frattesi!

(Di domenica 25 febbraio 2024)è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24. L’di Simone Inzaghi sfidato i salentini allenati da Robero D’Aversa. La sfida si è giocata allo Stadio “Via del Mare” di. Di seguito la cronaca testualedi0-2 53? Sostituzione per l’: esce Asllani entra Barella. 54? GOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Cambia ancora il risultato con Davide Frattesi. 49? OCCASIONE PER L’: Dimarco in posizioneessante calcia di prima intenzione. La botta è centrale e Falcone si oppone. 19.12 INIZIA IL SECONDO TEMPO 19.10 Cambia l’arbitro di. Il direttore di ...

