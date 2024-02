Nazisti neri e asiatici | l' intelligenza artificiale manda in tilt i paladini antirazzisti

Gemini preferisce i nazisti neri e asiatici: Google costretta a bloccare l'IA che genera immagini

(Di sabato 24 febbraio 2024) L'azzardo di inventarsi un ufficiale nazista dalla pelle nera non era uscito neanche dalla penna geniale di Philip K. Dick il quale, nel distopico “La svastica sul sole”, aveva ribaltato l'esito della Seconda guerra mondiale consegnando la vittoria del conflitto, e di conseguenza il dominio del pianeta, a tedeschi e giapponesi. Fantascienza estrema, ma non fino al punto al quale si è spinto Gemini, il programma diufficiale di Google che, mica con una pioggia di V2, ma con quattro figurine, hato in frantumi le certezze di quanti attraverso l'avvenire digitale ci prospettano un'umanità migliore, ripulita dalle fallacità e - chissà - anche dalla mortalità. A piazzare una “svastica sulla rete” è bastata la curiosità di un utente, una domandina facile facile a Gemini: «Mi puoi generare un'immagine di un ...