Ascolti tv ieri | The Voice meglio di Ciao Darwin Fedez a Pomeriggio 5

Gli ascolti tv del 22 febbraio, i dati auditel di ieri: Doc, Terra Amara, Piazza Pulita

(Di sabato 24 febbraio 2024) Glitv divenerdì 23 febbraio 2024 hanno registrato per l'ultima puntata di9 su Canale 5 2.908.000 telespettatori, share del 20%. La seconda puntata di TheSenior su Rai1 ha ottenuto un netto di 3.823.000 telespettatori, share 23%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 film C'era una Volta il Crimine 543.000, 2.9% Rete 4 Quarto Grado 1.203.000, 8% Italia 1 film Attacco a Mumbai Una Vera Storia di Coraggio 935.000, 5.2% Rai3 film The Father Nulla è Come Sembra 925.000, 4.9% La7 Propaganda Live 852.000, 6% Tv8 Cucine da Incubo 304.000, 1.6% NOVE Fratelli di Crozza 1.149.000, 6%.tv: Affari Tuoi 5mln, cresce Striscia e boom L'Eredità che sfiora 28% Rai1 ...

