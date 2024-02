Ascoli, guai a sbagliare. Una vittoria per tirarsi su

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’torna a Piacenza (avvio alle 14) spinto da 474 tifosi per battere la Feralpisalò in uno scontro decisamente rilevante nei programmi di salvezza degli uomini di Castori. A distanza di dieci anni i bianconeri saranno nuovamente chiamati a calcare il terreno del Garilli per andare a giocarsi davvero tanto. Nell’ultima circostanza le cose finirono decisamente bene, in quel fatidico 23 novembre 2014 che vide il Picchio targato Bellini battere la Pro Piacenza con un secco 3-0 grazie alle reti messe a segno da Altinier (autore di una doppietta) e Mustacchio. In quella stagione la formazione di Petrone centrò il ritorno in B dopo i noti fatti legati al processo estivo del Teramo che portò all’esclusione degli abruzzesi con la contestuale promozione in cadetteria del club di corso Vittorio. Andando ancora a ritroso, invece, nel 2010 il Garilli sorrise di nuovo alla ...