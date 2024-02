Virtus La spinta dei tifosi per riscattarsi subito

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pur allenandosi a ranghi ridotti, visto i tanti giocatori e tecnici impegnati con le varie nazionali, lascalda i motori per l’impegno casalingo contro il Valencia. Mancano sette giorni alla palla a due, per una gara dal peso specifico non indifferente dato che restano otto giornate per finire la fase regolare dell’Eurolega. Con le sue 16 vittorie su 26 gare disputate, la V nera fa parte di un terzetto di squadre che vanno dalla terza alla quinta posizione della classifica e ad oggi parteciperebbe ai playoff senza dover passare dai play-in, la novità di questa stagione che vede la settima e l’ottava affrontare rispettivamente la nona e la decima in una partita secca dove si decide chi passa al turno successivo e chi, invece, deve fermarsi. In questa pausa, durante la quale le nazionali disputano due partite valevoli per la qualificazione agli europei del ...

