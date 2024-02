Hamsik | «Futuro? Mi vedo come allenatore»

Hamsik: "Zielinski un vero affare per l'Inter! Futuro? Mi vedo allenatore, Napoli metà cuore"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le parole di Marek, bandiera del Napoli, sul suo: «Nelmi; Napoli? Qui mi vogliono bene» Marek, ha parlato ai microfoni Sky Sport. Di seguito le parole della bandiera del Napoli. CRESTA – «Sto comodo senza cresta, anche se la gente mi conosce per quella». SCUDETTO – «E’ arrivato lo scorso anno, non l’ho sentito mio ma l’ho sentito per la città che lo meritava da anni. Peccato per l’ultimo anno di Sarri, quella squadra meritava di vincere lo Scudetto per il bel calcio e le emozioni che dava». TRASFERIMENTI RIFIUTATI – «In tanti mi hanno cercato, ma il Milan di Allegri ci ha provato in maniera più concreta. Il mediatore era Raiola e venne a Napoli, ma in quel momento non ero qui da parecchio e decisi di rimanerci». ALLENATORI – ...