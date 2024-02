Autonomia differenziata | opposizione e sindacati compatti | “Una riforma che divide il Paese e rischia di creare di 20 sistemi scolastici diversi” VIDEO INTERVISTE

Autonomia differenziata, opposizione e sindacati compatti: “Una riforma che divide il Paese e i territori” [VIDEO INTERVISTE]

Tempo di lettura: 3 minutiLa nota di senatore Aleandro Longhi : “Prove di Autonomia differenziata : siamo ormai in clima elettorale, a giugno si svolgeranno le ... (anteprima24)

Un voto on line contro l’Autonomia: Sarebbe stato un precedente utile sul terreno dell’autonomia differenziata. Ma non è accaduto. In ogni caso, una lezione si trae dalla velocità di Fitto nell’annunciare il ricorso al Consiglio di ... napoli.repubblica

Ok a risoluzione su salvaguardia prerogative statutarie: L'iniziativa sollecita inoltre il Presidente della Regione "a chiedere ai Parlamentari valdostani di farsi parte attiva nell'ambito dell'iter parlamentare del disegno di legge sull'autonomia ... ansa

Stesso paese stessi diritti: la Cgil dice no all'autonomia differenziata: E' in Umbria da oggi la carovana dei diritti, organizzata dalla Federazione dei lavoratori della conoscenza della Cgil, contro il disegno di legge di autonomia differenziata. "Stesso paese, stessi ... rainews