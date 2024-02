Paura a Napoli | voragine in strada inghiotte due vetture

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tragedia sfiorata all'alba, nel quartiere Vomero di, dove due, una parcheggiata e un'altra in transito, sono state inghiottite da unache si aperta nella zona di san Martino, precisamente al civico 63 di in via Morghen. La, secondo quanto si è appreso, si è aperta intorno alle cinque di stamattina. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscire autonomamente dall'auto. La zona è stata transennata.