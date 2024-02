Cesena inarrestabile La serie B è dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Prestazione strepitosa. Due parole del direttore d’orchestra Mimmo Toscano incorniciano al meglio la gara che ilha vinto sul sintetico di Vercelli contro il Sestri Levante. Vittoria non facile, Il Sestri ha dato filo da torcere alla capolista come successe al Manuzzi, quando impose il pareggio con doppio recupero dopo essere andato sotto due volte. Il Sestri è lo stesso, obiettivamente meritevole di altra posizione in classifica, e ilè molto diverso rispetto a quello del girone di andata. Nessuno stecca, l’orchestra suona la sinfonia perfetta di chi ha forza mentale, fisica e tecnica spaventosa, molto superiore a tutte le altre, nessuna esclusa. Ormai persino i più incalliti prudenti a prescindere, presenti anche fra gli addetti ai lavori, devono arrendersi: questosi avvia a coronare un sogno, l’uscita dal ...