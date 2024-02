Una protesta dei medici specializzandi paralizza gli ospedali in Corea del Sud

(Di martedì 20 febbraio 2024) Più di seimilasi sono dimessi e 1.600 sono entrati in sciopero perre contro una riforma del sistema di formazione, causando serie difficoltà al sistema sanitario sudno. Leggi

(Adnkronos) – La Protesta degli agricoltori arriva con un trattore a Piazza San Pietro per l’Angelus di Papa Francesco in programma oggi, 18 ... ()

Dopo la fattoria degli animali allestita a via della Conciliazione alcuni mesi fa, nel giorno di Sant'Antonio Abate e benedetta dal cardinale Mauro ... (ilmattino)

L'appuntamento. Venerdì a Sant'Egido la preghiera per i due anni di guerra: - - > L'omaggio a Maidan a Kiev agli eroi delle protesta del 2014 - Ansa . Siamo a due anni dall'inizio del conflitto in Ucraina , con i ...triste anniversario - spiega la Comunità di sant'Egido in una ...

'NO ALLA CHIUSURA DEI NUCLEI DI CURE PRIMARIE': PROTESTA ALL'AQUILA IL 22 FEBBRAIO: ... infermieristico e amministrativo qualificato, un servizio che fornisce assistenza diretta a circa cinquantamila cittadini e cittadine, un servizio che contribuisce al potenziamento di una sanità ...

Non solo Yulia Navalnaya. Nemtsova, Tikhanovskaya e le altre donne dell'opposizione russa: Stava organizzando una marcia di protesta contro l'intervento militare in Ucraina. In un'intervista a Newsweek a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, lo scorso fine settimana, Nemtsova ...