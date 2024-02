Mirko Brunetti e Perla Vatiero | scatta anche il bacio Ma i social non ci credono | «Ridge e Brooke sono più veri»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Traè finalmenteto l’atteso. Durante la diretta di lunedì 19 febbraio i due extornati ad essere una coppia. Ma i fan del Grande fratello hanno notato qualcosa, durante il loro incontro, che li ha lasciati perplessi. Ma andiamo con ordine. Le parole d’amore diDopo l’incontro a distanza,ha fatto un’analisi molto razionale del suo rapporto con«Mi è arrivato il fatto che lui mi ami ancora tantissimo e forse ancora più di prima. In questo percorso lui si sta rinnamorando di me, lui è entrato con tante paure. Io molto meno, la mia unica paura è stata una: che lui non riuscisse a superare quello che è successo tra noi. Io penso ...

Grande Fratello, scatta il bacio tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: le reazioni social degli ex concorrenti: Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello è andato in onda un confronto davvero emozionante tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti . Dopo svariati confronti nella famosa Casa di Cinecittà, i due ex amati protagonisti di Temptation Island si sono finalmente lasciati trasportare dalla passione . Perla Vatiero e Mirko ...

'Mi emoziono', 'Zero pathos': ex Vipponi commentano Perla e Mirko al Grande Fratello e i pareri sono discordanti: Il ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti era nell'aria da tempo e Alfonso Signorini non si è arreso all'idea di far risbocciare l'amore tra due. Dopo otto mesi di tribolazioni in tv, finalmente la coppia ha ammesso ieri in ...

Grande Fratello 23 o festival del cringe Tra Alfonso Signorini guerrafondaio, Giuseppe Garibaldi fake, proposte di matrimonio e la storia ...: Mirko Brunetti che prima viene e poi va infine ritorna e quando incontra la sua Perlì, tra le ovazioni del pubblico, dichiara senza emozioni che ' una storia così bella merita una seconda opportunità ...