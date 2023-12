NBA | i risultati della notte 1° dicembre | 16 punti per Simone Fontecchio non bastano ai Jazz | Jalen Brunson trascina i Knicks Vittorie per Thunder e Warriors

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Altra grandeper la NBA, con ben nove partite disputate per la regular season 2023-2024 tra la Eastern e la Western Conference. Non sono mancate, come sempre, le grandi giocate da parte dei campioni che militano nella lega cestista più famosa al mondo: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Colpo esterno dei Portland Trail Blazers (6-12) sui Cleveland Cavaliers (10-9) per 95-103: dopo una partita equilibrata per 36’, gli ospiti operano il sorpasso decisivo nel quarto conclusivo grazie anche alla doppia doppia di Shaedon Sharpe (29e 10 rimbalzi) – 23di Donovan Mitchell e 20di Evan Mobley tra i padroni di casa. I New York(11-7) rispettano il fattore campo sconfiggendo al Madison Square Garden i Detroit Pistons (2-17) col punteggio di ...