Io Canto Generation | duetti scatenati | Iva Zanicchi e Giulia in Mon Amour | la Scuccia ' riscrive' i Maneskin

Leggi su today

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sono rimasti in ventidue a contendersi la borsa di studio e il viaggio a Broadway in palio in questa edizione di Io. Il talent di giovani cantanti guidato da Gerry Scotti tornato in tv a 10 anni di distanza dal suo esordio su Canale 5, con la prima puntata ha fatto ottimi ascolti...