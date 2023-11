Napoli | l’agente di Gaetano ‘minaccia’ l’addio | la squadra in pole in Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 novembre 2023) Gianlucasi è dimostrato un calciatore di grande talento e in grado di imporsi ad alti livelli anche nel campionato diA. Quando chiamato in causa, il calciatore delha risposto presente con buone prestazioni e si candida a diventare un pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. Il calciatore è deluso per il poco spazio einizia a ‘minacciare’. “Deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio, deve esprimere le sue qualità e se non sarà aallora valuteremo altre opportunità, per me è un fuoriclasse. Garcia? Mi dispiace molto per come sia andata, è una bravissima persona: le colpe sono di tutti non solo sue. Mazzarri? Mi auguro che sia l’uomo giusto, nel momento giusto. Ha un vantaggio: conosce ...