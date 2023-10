Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 3 10 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per spiegarvi il livello di zero appeal che ha attualmente su di me il Trono classico maschile vi dico solo che nelladidi oggi io mi sono trovata a SPERARE che il momento a centro studio tra Gemma Galgani e Maurizio Ludicino si protraesse perché sapevo, in base alle anticipazioni, che poi sarebbe toccato ai due pischelli e, DAVVERO, io avrei preferito stare a disquisire altri 20 minuti sui modi in cui Gems può imbucarsi a tradimento in tutti gli spostamenti del cavaliere, piuttosto che dover sentire le paturnie dei liceali. Che poi, vi dirò, il problema non è solo l’età anagrafica (che tra l’altro i due tronisti rispecchiano in pieno, perché magari ci sono pure i ventenni che sembrano più maturi della loro età ma, no, non è questo il caso) quanto proprio il fatto che io li veda MOLTO proiettati a fare a gara ...