Cade dal balcone e muore sul colpo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tragica caduta nel vuoto, non ha avuto scampo. Un uomo di 82 anni, R.H. , è stato trovato morto martedì pomeriggio verso le 17.30 a Costa di Folgaria (Trento), dove viveva assieme alla moglie. In base ai primi accertamenti svolti dai carabinieri, pare che l'uomo sia caduto accidentalmente dal...

oltre sessanta bambini di alcune scuole elementari in Giamaica sono stati ricoverati in ospedale mostrando sintomi quali Vomito e allucinazioni , ...

Modena, bimba di un annoterzo piano . Il ricovero: come sta la bambina . Le indagini: una prima ricostruzione . Modena, bimba di un annoterzo piano. L'episodio ha avuto luogo ...Un altro alberosu un'auto e blocca una strada alla Zisa. E' successo stamattina in via Costantino Lascaris, non lontanotribunale, dove una grossa pianta si è spezzata alla base del tronco finendo su una ...

San Teodoro, cade dal secondo piano mentre lava i vetri: grave 57enne Gallura Oggi

Bimba di un anno cade dal terzo piano a Modena: «È in pericolo di vita». Era in casa con la mamma Open

Il fatto è che quest’anno Fruit Attraction è più forte che mai. Fino a nove padiglioni, con la più grande partecipazione della sua storia: 2.000 aziende espositrici provenienti da 56 paesi, più di ...Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00. (ANSA-AFP) - PRAGUE, OCT 3 - The Czech Republic and Austria ...