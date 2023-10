WIFI PUBBLICA | TUTTE LE REGOLE PER CONNETTERSI IN SICUREZZA

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ecco alcuni suggerimenti se ti connetti ad una: Come prima regola non utilizzare maiche non richiedono password di accesso, se lanon richiede un’accesso potrebbe essere una trappola o comunque esporre le tue informazioni che non saranno crittografate, il che significa chele informazioni che inserisci online possono essere acquisite da chiunque si trovi nel raggio d’azione della rete. Ciò include qualsiasi informazione personale o bancaria che potresti aver inserito. Attento al Phishing della pagina di accesso. Alcune reti Wi-Fi pubbliche reindirizzano gli utenti a una pagina di accesso o di accettazione dei termini prima di concedere l’accesso. Se sei in una nave o stai per utilizzare un servizio a pagamento è una normale procedura, ma se utilizzi una ...