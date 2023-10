Ostacoli a stampa e soccorsi nella Libia orientale | devastata dalle inondazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dal 2011 lanon trova pace a causa di conflitti interni e divisioni politiche, con governi paralleli sostenuti da milizie e gruppi armati che non rendono conto a nessuno e che si autoproclamano legittimi. Nell’est del paese, le Forze armate arabe libiche del generale Haftar controllano il territorio e svolgono funzioni simili a quelle governative, con tanto di istituzioni-ombra. L’uso, da parte delle Forze armate arabe libiche, di tattiche brutali per reprimere le proteste, limitare gli spazi alla società civile indipendente e mantenere saldamente il potere è stato ampiamente documentatoorganizzazioni per i diritti umani. Il prezzo di questo non-governo è emerso in una dimensione apocalittica quando, l’11 settembre, la tempesta Daniel si è abbattuta sulla zona della “Montagna verde”. La città di Derna è andata sott’acqua a causa del crollo ...