Miliardi bloccati e non riscossi | bilancio col buco al Pirellone

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 settembre 2023) “Quattroe mezzo di crediti da riscuotere, 459 milioni di euro non spesi per le imprese lombarde, 1,1di contributi in conto capitale non impiegati per sistemare gli alloggi Aler: se questi sono i risultati delconsolidato, c’è sicuramente da rivedere la gestione della galassia delle partecipate di Regione Lombardia. E la Corte dei conti lo ha sottolineato più volte con vari pronunciamenti”. Sono le parole di Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd e capogruppo in I Commissione Programmazione, e, risuonate nell’aula del consiglio regionale giovedì mattina. I lavori avevano all’ordine del giorno l’approvazione delconsolidato 2022, il documento contabile che dà evidenza della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico ...