La maestra d' asilo fermata con 25 bambini in auto

Nel quartiere napoletano di Fuorigrotta una Maestra d’asilo di 59 anni è stata aggredita all’interno di una scuola dell’infanzia in via Cariteo 46. ...

Una Maestra d'asilo è stata fermata dalla polizia mentre trasportava nella sua auto ben 25 bambini . E no, non si trovava alla guida di un mini-van, ...

Per le due insegnanti è stata disposta anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e il pagamento alla persona offesa di una provvisionale immediatamente esecutiva di 20 mila euro ...Condannato due maestre di un asilo in Sicilia, accusate di aver picchiato un bambino affetto da un disturbo emotivo.