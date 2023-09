Abbey Road | l’ultimo album in studio dei Beatles

(Di martedì 26 settembre 2023)è l’undicesimodei, dodicesimo considerando anche l’EP Magical Mystery Tour. Pubblicato il 26 settembre del 1969 èininciso dalla band di Liverpool. Infatti il successivo Let It Be, pubblicato nel maggio del 1970, contiene brani registrati nel gennaio 1969. Un passo indietro: dal rooftop concert all’abbandono del progetto Get Back Il 30 gennaio 1969 isuonarono per l’ultima volta dal vivo in quello che passerà alla storia come il “Rooftop Concert“. Il giorno dopo i fab four si trovarono in sala d’incisione per registrare i video delle ultime tre canzoni. L’Get Back era quasi pronto. Anche la riunione per la promozione dell’e la gestione della ...

Accadde Oggi Drake circumnaviga il globo, Morosini bombarda il Partenone, esce, muore Paul Newman. 1580 - Sir Francis Drake circumnaviga il globo. 1687 - Il Partenone di Atene viene ...... the Madonna in the act of breastfeeding the Baby Jesus, Saint Catherine of Alexandria and Saint Emilian, to whom theis dedicated. Thethat is used to reach Sant'Emiliano was, already ...

“Abbey Road”: tanto McCartney, un po’ meno Lennon Rockol.it

Almanacco di oggi, martedì 26 settembre: nel 1969 nel Regno Unito esce “Abbey Road” dei Beatles la Repubblica

Usciva 54 anni fa Abbey Road. Era il 26 settembre 1969 e nei negozi di dischi arrivava l’ultimo album inciso in studio dai Beatles. Non l’ultimo ad uscire, perché poi nel 1970 Let it be avrebbe chiuso ...Si tratta dell’undicesimo album della band. C’è anche “Here comes the sun”, che è considerata una delle migliori canzoni di George Harrison: la scrisse dopo ...