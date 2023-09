Inter in vetta e testa all’infrasettimanale! | Inter NOS con Rossi – LIVE

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nuova puntata con il formatNOS di-News.it! L’appuntamento fisso di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca, insieme ad altri ospiti d’eccezione, curiosità, partite e anche calciomercato.NOS – Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. Ogni lunedì a partire dalle ore 18 Gian Lucae Romina Sorbelli vi aspettano insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch conNOS with friends. Un format pensato per creare uno spazio di dibattito insieme alla community nerazzurra, in cui parlare di tutto ciò che riguarda l’: dalle ...

Come Conte, come Mancini e come Helenio Herrera. Simone Inzaghi entra nella storia del l’Inter , vincendo 1-0 in casa dell’Empoli...

Inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli a Empoli . Al L'Inter basta un gioiellino di Dimarco al 51' per conquistare i tre punti, allungare in ...

Il cinque non è il numero perfetto, ma oggi per l’ Inter lo è. Dopo la partita contro l’Empoli e la ‘manita’ al Milan , l’ Inter può salutare dalla ...

Non so da quanto tempo campioni e vicecampioni della stagione precedente erano così lontane dalla. Inzaghi e tutta l'devono guardare a se stessi, è l'unico modo per continuare a ...Tradotto, 6 punti contro Udinese e Lecce, due sfide ritenute fondamentali per non perdere ulteriore terreno dalla. Gli attuali 7 punti di distacco dall'capolista vengono già ritenuti ...

Serie A, 1-1 tra Torino e Roma: Inter sola in vetta - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L'Inter batte l'Empoli, Inzaghi in vetta a punteggio pieno: decide il gol di Dimarco Corriere dello Sport

45' - Saranno 4 i minuti di recupero! 44' - Nzola protegge un pallone e lo serve a Brekalo che lo butta in mezzo, ma intercetta in angolo Perez. Sullo sviluppo sbroglia l'Udinese. 43' - Ebosele si ...EMPOLI-INTER 0-0 LIVE MATCH 26' - Ammonito Acerbi, che atterra Shpendi a metà campo. 24' - Rimessa assegnata all'Inter, malgrado le proteste di Pezzella che ...