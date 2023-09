Amici | gli allievi entrano per la prima volta nella casetta e reagiscono così Matthew sceglie tra Zerbi e Pettinelli

(Di lunedì 25 settembre 2023) Si è tenuta ieri 24 settembre lapuntata di, il talent show di Maria De Filippi arrivato alla 23esima edizione. Una puntata importante, ovvero quella in cui non solo il pubblico di Canale 5 ha potuto conoscere le novità e le conferme di quest'anno, ma soprattutto la nuova classe di...

E’ andata in onda ieri la primissima puntata del pomeridiano di questa nuova edizione di Amici 23. Il talent , come sempre condotto dalla fedelissima ...

Nella prima puntata di23 , traallievi della nuova classe si è fatto notare Matthew , nuovo cantante conteso già da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli . Il cantante 22enne, nel corso del daytime di oggi, lunedì 25 ......Stato e le associazioni 'Roma best practices award - Mamma Roma e i suoi figli migliori' e '... Non sono mancatiatleti delle Fiamme oro rugby, che, ormai da diversi anni, sostengono le ...

Napolitano in bianco e nero: gli amici, gli incontri, i colleghi e la ... RaiNews

Amici 23: ecco gli allievi (e c'è anche un figlio d'arte) Vanity Fair Italia

Modena, 25 set. (askanews) - Per combattere la mafia è importante lavorare sui giovani. Bisogna spiegare loro che delinquere non conviene, attraverso un approccio materiale ed economico più che morale ...Memorie squisite: la storia Ginori, un racconto itinerante per narrare la storia dell’antica porcellana Ginori condotto dallo scrittore e drammaturgo Luca Scarlini. In occasione dei vent’anni dell’ass ...