Patto contro il caro spesa | taglio del 10 per cento per alcuni prodotti | sconti in supermercati e discount in tutta Italia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dal 1° ottobre al 31 dicembre, i consumatorini potranno beneficiare difino al 10% sui beni di largo consumo. Secondo Assoutenti, l'iniziativa del ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, porterà ad un risparmio medio di 100 euro a famiglia sullaalimentare.via, l'efficacia del piano, noto come "trimestre anti-inflazione," è ancora in discussione. L'articolo .

Realizzazione di nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e modifica del termine di trattenimento di chi entra illegalmente in Italia, ...

In Cdm c'è stata infatti una nuova delibera sul provvedimento non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. La prima novità riguarda la modifica del ...

Patto anti inflazione, la firma a Palazzo Chigi il 28 Il Sole 24 ORE

Il patto anti-inflazione contro il caro spesa Risparmi fino a 150 euro per le famiglie Corriere della Sera

Da Esselunga a Conad, da Carrefour a Coop, da Pam a Lidl, passando per Tigre, Famila e Decò. Dal 1° ottobre al 31 dicembre ci saranno sconti fino al 10% sui beni di largo consumo in ...La modestia delle cifre, e della volontà politica, la si ritrova nell’accordo con le associazioni della grande distribuzione, il commercio e l’industria del largo consumo per un patto su un trimestre, ...