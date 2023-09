Lo sport entra in Costituzione | la norma approvata dal Parlamento in via definitiva

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma – Una svolta storica per loitaliano e una richiesta da tempo inviata al Governo, soddisfatta nella giornata del 20 settembre, grazie all’approvazione della Camera dei Deputati. Loin. La legge costituzionale delè stataall’unanimità con 312 sì a favore. Precisamente viene inserita la ‘tutela dello’ e il provvedimento aveva preso già il via libera dal Senato in seconda lettura (170 sì e un astenuto) avvenuto il 17 maggio scorso e in prima lettura il 13 dicembre 2022 (145 sì e 4 astenuti). Mancava la Camera dei Deputati che aveva dato già la sua approvazione il 4 aprile di quest’anno. Poi laapprovazione di ieri. Il testo è composto di una solache ...

Già nella scorsa legislatura ci fu il tentativo di inserirlo, fallito per la crisi di governo Lonella Costiruzione della Repubblica italiana come uno dei valori tutelati dalla Carta. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva all'unanimità la proposta di legge costituzionale ...- - > . Loin Costituzione, proprio nell'anno del 75° della nostra Carta fondamentale. E il Senato approva il disegno di legge per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per l'...

Sport in Costituzione: ok unanime di Camera e Senato Il Sole 24 ORE

Lo sport entra nella Costituzione Avvenire

A 75 anni dalla promulgazione della Carta e dopo due decenni di dibattito, il Parlamento ha modificato l'articolo 33 ...Lo sport entra nella Costiruzione della Repubblica italiana come uno dei valori tutelati dalla Carta. L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva all’unanimità la proposta di legge costituziona ...